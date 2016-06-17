ООН получила гневное письмо от Украины из-за слов Пан Ги Муна о России

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ООН получила гневное письмо от делегации Украины из-за высказываний генерального секретаря Всемирной организации о роли РФ в урегулировании мировых кризисов и ситуации в Донбассе. Однако позже стало известно, что в выступлении на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) Пан Ги Мун не упоминал конфликт на востоке Украины, пишет РИА Новости.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко обратил внимание на выступление Пан Ги Муна на открытии ПМЭФ, выразив несогласие с тем, что генсек отметил важную роль России в урегулировании мировых вопросов, а также окончании конфликтов на Украине и в Сирии. По словам Ельченко, недопустимо восхвалять роль Москвы, поскольку РФ - это "основной игрок в агрессии против Украины". Также дипломат заявил, что готовится нота протеста, а сам он намерен получить объяснения при личной встрече генсека.

Текст выступления Пан Ги Муна, на который сослался постпред Украины, распространила пресс-служба ООН, но через несколько часов появилась обновленная версия выступления.

"Россия, как государство-основатель ООН и постоянный член Совета Безопасности, играет очень важную роль, и я действительно серьезно рассчитываю на лидерство России", — было сказано в новой редакции заявления.

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик уточнил агентству, что первоначально речь распространили в том виде, как она была подготовлена к выступлению, однако позже Пан Ги Мун сделал в речи несколько изменений. "Так что второй вариант выступления — это то, что на самом деле было сказано", — сказал Дюжаррик.

При этом он подтвердил, что письмо от украинской миссии было получено и на него дадут ответ.

"Коммерсант" добавил, что Пан Ги Мун не будет отказываться от своих слов о важной роли России в работе Совбеза ООН и в урегулировании мировых вопросов. "Мы не собираемся отказываться от своих слов. Я не собираюсь анализировать и реагировать на критические замечания, которые могут быть заявлены",— цитирует издание Дюжаррика.

Напомним, Киев не раз обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет неприемлемыми эти обвинения. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и заинтересована в том, чтобы страна преодолела политический и экономический кризис.