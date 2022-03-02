Компания-оператор российского газопровода «Северный поток — 2» объявила о банкротстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Швейцарское телевидение.

Ранее о том, что Nord Stream 2 AG задумалась о банкротстве, писало агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Собеседники издания говорили, что Nord Stream 2 AG работала с финансовым консультантом, чтобы прояснить вопросы своих обязательств и получить возможность формально запустить процедуру несостоятельности в суде в Швейцарии уже на этой неделе. «Газпром» от комментариев отказался.

Напомним, газопровод «Северный поток — 2» строился с 2019 по 2021 год, в последние месяцы велась сертификация перед его запуском. Он должен был предоставить путь для прокачки газа в Европу в обход Украины. После того как 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ, западные страны остановили сертификацию газопровода.