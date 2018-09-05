Опубликовано видео удара Израиля по Сирии

Сирийский портал Orient News опубликовал видеозаписи из соцсетей, на которых, предположительно, запечатлены ракеты, выпущенные Израилем по сирийской провинции Хама, сообщает RT.

В частности, на одной видеозаписи показано, как ракета летит в воздухе. На других кадрах видны последствия взрыва ракеты возле населенного пункта.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии отразили ракеты, выпущенные авиацией Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы.