Опять разорвали: cибирский политолог о включении Бурятии и Забайкалья в ДФО

Включение Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа — это неверное решение. Регионы, особенно Бурятия, этнически сильно связаны с Иркутской областью, которая осталась в Сибирском федеральном округе. Такое мнение в беседе с корреспондентом Amic.ru высказал красноярский политолог Сергей Комарицын.

Решение об исключении Бурятии и Забайкалья из СФО и включении их в ДФО принял президент Владимир Путин. Соответствующий указ был подписан накануне Дня народного единства, 3 ноября.

"В решении президента Путина не учитывается важный национальный фактор — это этническая территория. Иркутск и Улан-Удэ (столица Бурятии — прим.ред.) — это единый организм. Бурятское населения опять разорвали (…). Нужно было создавать Байкальский макрорегион, куда включить Иркутскую область, Бурятию и Забайкальский край", — сказал политолог.

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Такой вариант действительно обсуждался в последние годы. Но в итоге судьба этих регионов была определена иначе.

Комарицын напомнил, что у вопроса историческая подоплека. Ещё до революции так называемую этническую Бурятию — "мотали туда-сюда": то Сибирь, то Дальний Восток.

Напомним, в 1922 году была образована Монголо-Бурятская автономная область. Центром тогда был Иркутск. Чуть позже она вошла в состав Бурят-Монгольской АССР. В 1937 году из Бурятской Автономной республики выделили Усть-Ордынский национальный округ, который включили в Иркутскую область, и Агинский национальный округ, который вошел в состав Читинской области. В советские годы Читинскую область (сейчас это Забайкальский край — прим.ред.) относили к Дальнему Востоку, потом снова в Сибирь. Потом эти округа и вовсе ликвидировали.

Также Сергей Комарицын считает, федеральные округа как структура себя давно изжили.

"В конституции округа не прописаны. А потому теперь приходится под них придумывать министерства", — сказал политолог.