Руководитель ключевого комитета мэрии покидает должность после 20 лет работы

Председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула Надежда Тиньгаева оставит свой пост с 27 июля, информацию amic.ru подтвердили в мэрии. Ещё месяц назад сведения об отставке 62-летней чиновницы появились в политических Telegram-каналах, однако тогда пресс-служба горадминистрации опровергла эти данные.

Известно, что с конца июня глава финкомитета находилась в плановом отпуске. Надежда Тиньгаева работала в барнаульской мэрии с 2002 года, сразу же возглавив управление по финансам, налоговой и кредитной политике. Чиновница считалась одним из наиболее профессиональных кадров и отвечала, в частности, за разработку городского бюджета.

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До прихода в мэрию Тиньгаева год отработала в комитете администрации края по финансам, налоговой и кредитной политике в качестве начальника отдела финансов отраслей народного хозяйства. Почти вся предыдущая карьера связана с Алейском. В этом городе Тиньгаева родилась 17 августа 1959 года. С 1987 по 1988 год была экономистом-финансистом в общестроительном тресте Алейска. Далее, до 1993 года, трудилась в администрации города: старшим экономистом, начальником экономического отдела. В январе 1994 года её назначили начальником отдела администрации по финансам, налоговой и кредитной политике. С 1996 по 2001 год занимала должность замглавы городской администрации.

Высшее образование получила в 1981 году, окончив Алтайский госуниверситет по специальности «экономика труда». Первые шесть лет отработала в Рубцовске на машиностроительном заводе. Сначала как инженер-нормировщик, а затем начальником бюро труда и зарплаты.

По данным amic.ru, и.о. председателя финкомитета вместо Тиньгаевой могут назначить одну из её заместителей — Ольгу Шернину.