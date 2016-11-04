Основатель WikiLeaks: Трампу не дадут победить на выборах президента

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Кандидат на пост американского президента от партии республиканцев Дональд Трамп не станет следующим лидером страны. Об этом заявил основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью телеканалу RT.

По его мнению, Трампу не дадут победить, поскольку он оттолкнул от себя все группы истеблишмента, за исключением, возможно, евангелистов. Ассанж отметил, что при этом вокруг Клинтон объединились банки, разведка, военно-промышленные и иностранные компании, а также владельцы СМИ и журналисты.

Напомним, президентские выборы в Америке пройдут 8 ноября. Главным соперником республиканца является кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон. Последние данные исследователей из Real Clear Politics показывают, что демократ опережает Трампа на 1,3%.