Основатель «Яблока» Григорий Явлинский покинул Россию

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией.

«Вчера вечером с пересадкой через Дубай политик улетел в Лондон», — заявил собеседник агентства.

В партии, в свою очередь, заявили, что Явлинский уехал в отпуск и должен вернуться в Россию через две недели.

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Политика Анатолия Чубайса проверяют на коррупцию

Напомним, что 1 июня стало известно, что покинувшего РФ экс-главу «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса вместе с его окружением проверят на коррупцию.