Основатель «Яблока» Григорий Явлинский покинул Россию
По словам источников, он улетел в Лондон. В самой партии его отъезд назвали отпуском
2 июня 2022, 20:07
Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый со ситуацией.
«Вчера вечером с пересадкой через Дубай политик улетел в Лондон», — заявил собеседник агентства.
В партии, в свою очередь, заявили, что Явлинский уехал в отпуск и должен вернуться в Россию через две недели.
Напомним, что 1 июня стало известно, что покинувшего РФ экс-главу «Роснано» и бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса вместе с его окружением проверят на коррупцию.
Комментарии
Новости партнеров