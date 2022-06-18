От 17 до 70 тысяч. Барнаульские депутаты расширили список получателей именных выплат от главы города

Депутаты Барнаульской гордумы на заседании 17 июня приняли решение установить новые единовременные именные денежные выплаты главы города. Так, впервые ими смогут воспользоваться учащиеся муниципальных организаций допобразования. Председатель БГД Галина Буевич подчеркнула, что это новая выплата, которая добавилась к уже существующим мерам поддержки.

Именными выплатами главы города сейчас пользуются учащиеся общеобразовательных учреждений, детских музыкальных, художественных школ, школ искусств, участники детских творческих коллективов и спортсмены. Новые изменения, принятые Барнаульской гордумой, касаются размера выплат и числа получателей. На денежное вознаграждение теперь также могут претендовать студенты, аспиранты и докторанты. В настоящее время действует 66 выплат, после решения БГД их стало 74.

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Так, было установлено пять единовременных именных денежных выплат главы Барнаула. Размер каждой составляет 20 тысяч рублей. Они будут предоставлены учащимся муниципальных организаций дополнительного образования сроком на год.

Приём документов от кандидатов на получение именной выплаты и их рассмотрение будет осуществлять комитет по образованию, а непосредственную выплату — комитет по социальной поддержке населения. Списки кандидатов, претендующих на именную денежную выплату, должны быть представлены руководителями муниципальных организаций допобразования ежегодно до 22 июня. Таким образом, планируется, что уже в текущем году именную выплату получат пять человек.

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Размер именной выплаты студентам образовательных организаций высшего образования составит 20 тысяч рублей; студентам профессиональных образовательных организаций — 17 тысяч рублей; аспирантам — 30 тысяч рублей; докторантам — 70 тысяч рублей. Спортсменам, согласно решению БГД, предусмотрено пятнадцать единовременных именных денежных выплат главы города по 20 тысяч рублей каждая.