Отец Марин Ле Пен объяснил причины ее поражения на выборах

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Основатель "Национального Фронта" и отец кандидата в президенты Франции Жан-Мари Ле Пен назвал причины, помешавшие, как он считает, его дочери Марин Ле Пен победить во втором туре выборов, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

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Политика Французы 7 мая второй раз голосуют на выборах президента страны

Политик отметил, что на исход президентской гонки не в пользу его дочери повлияла ее позиция относительно евро и членства Франции в ЕС. Жан-Мари Ле Пен подчеркнул, что его дочери во время предвыборной кампании нужно было уделять больше внимания проблемам демографии и массовой иммиграции.

О том, что позиция Марин Ле Пен по европейской валюте, не полностью понятная избирателями, привела к поражению, также заявила депутат Марешаль Ле Пен, племянница кандидата от "Национального Фронта".

Ранее отец Марин Ле Пен обвинил в неудаче дочери вице-президента "Национального Фронта" Флориана Филиппо, которого он назвал "одним из главных ответственных за поражение" на выборах.

Второй тур президентских выборов прошел во Франции в воскресенье, 7 мая. С 65,82% голосов победил Эммануэль Макрон. За Марин Ле Пен отдали голоса 34,18% избирателей.