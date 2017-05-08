Отец Марин Ле Пен объяснил причины ее поражения на выборах
Победу во втором туре с 65,82% одержал Эммануэль Макрон, за Марин Ле Пен проголосовали 34,18%
Фото: media.rtl.fr
Основатель "Национального Фронта" и отец кандидата в президенты Франции Жан-Мари Ле Пен назвал причины, помешавшие, как он считает, его дочери Марин Ле Пен победить во втором туре выборов, передает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.
Политик отметил, что на исход президентской гонки не в пользу его дочери повлияла ее позиция относительно евро и членства Франции в ЕС. Жан-Мари Ле Пен подчеркнул, что его дочери во время предвыборной кампании нужно было уделять больше внимания проблемам демографии и массовой иммиграции.
О том, что позиция Марин Ле Пен по европейской валюте, не полностью понятная избирателями, привела к поражению, также заявила депутат Марешаль Ле Пен, племянница кандидата от "Национального Фронта".
Ранее отец Марин Ле Пен обвинил в неудаче дочери вице-президента "Национального Фронта" Флориана Филиппо, которого он назвал "одним из главных ответственных за поражение" на выборах.
Второй тур президентских выборов прошел во Франции в воскресенье, 7 мая. С 65,82% голосов победил Эммануэль Макрон. За Марин Ле Пен отдали голоса 34,18% избирателей.