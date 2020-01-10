Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку

Народное собрание Абхазии проголосовало за отставку действующего президента Рауля Хаджимбы, сообщает ТАСС.

Изначально отставки потребовали протестующие, которые ворвались в администрацию и заблокировали ее. Хаджимба провел экстренное заседание и заявил, что в республике могут ввести чрезвычайное положение. Силовые структуры перевели на усиленный режим.

Президент отметил, что решение, принятое парламентом, может дестабилизировать экономическую и политическую обстановку внутри республики. Он отказался покидать свой пост и призвал представителей оппозиции к переговорам.

Протесты в Абхазии идут из-за рассмотрения в суде дела проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии.