Парламент Латвии разрешил снести памятник освободителям Риги

Сейм Латвии разрешил снести памятник освободителям Риги. Как сообщает РИА Новости, депутаты в срочном порядке одобрили законопроект, который прекращает действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений.

Так, парламент в первом и окончательном чтении поддержал приостановку действия статьи 13 соглашения с Россией 1994 года, что позволит создать правовые обоснования для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. За поправки проголосовали 70 парламентариев, 18 — против, воздержавшихся не было.

Отметим, что в России уже успели отреагировать на происходящее. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале назвала парламент Латвии «вурдалаками».

Напомним, в преддверии 9 мая в стране развернулась антироссийская кампания, которая привела к обратному эффекту. К монументу 9 мая пришло огромное количество людей с цветами.

В результате власти закрыли доступ к памятнику и убрали принесённые букеты трактором.

Однако уже на следующий день к монументу пришло ещё больше жителей Риги, они принесли цветы и зажгли свечи.