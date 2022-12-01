Партия большинства и масштабных проектов. «Единая Россия» отмечает 21-й день рождения

Почти 80% мандатов (более 4,3 тыс.) забрала «Единая Россия» на масштабных муниципальных выборах в Алтайском крае в 2022 году. ЕР продолжила реализовывать свои проекты, поддерживать военнослужащих в Донбассе и жителей региона. Эти и другие итоги года в день 21-летния партии рассказал секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Романенко.

Выборы и проекты

И один из главных итогов — результаты выборов 11 сентября.

«В Барнауле нас поддержало почти 48% проголосовавших избирателей, а кандидаты победили на всех одномандатных округах. Итог — 31 мандат из 40. В Бийске — 27 из 30 мандатов. В Рубцовске — 25 из 28. Пожалуй, такого большинства у нас там не было уже давно. На отдельных территориях, например, Алейском, Родинском, Суетском районах, партия получила 100% мандатов. Более чем в 20 районах мы уступили не более 1-4 мандатов. Так что нам удаётся по-прежнему обеспечивать высокий уровень поддержки наших кандидатов и курса партии», — подчеркнул Александр Романенко.

Одна из ключевых политических задач на 2023 год — победить на январских довыборах депутата Алтайского краевого Заксобрания по округу № 5, в который входят Каменский и Крутихинский районы. Кроме того, в 2023 году состоятся выборы губернатора Алтайского края. «Единая Россия» — единственная из партий, которая может самостоятельно пройти так называемый муниципальный фильтр, отметил Романенко.

Но подготовка к выборам не повлияла на качество реализации партийных проектов в крае. А их в этом году было 19. Особо важные — инфраструктурные, предполагающие ремонт школ, домов культуры, спортзалов, дворов, общественных территорий и почтовых отделений (новшество 2022 года).

Особо Романенко отметил партпроекты «Городская среда» (по нему обновили 178 объектов) и «Безопасные дороги» (почти 500 км трасс). И, конечно же, «Новая школа», в рамках которой за 2022-2023 годы в крае будет капитально отремонтировано 43 школы.

«А в целом главный документ, по которому работает партия, это народная программа, принятая в 2021 году на основе мнений и предложений жителей. Результат её реализации виден на конкретных объектах по всему краю», — добавил главный алтайский единоросс.

Поддержка жителей и солдат

В уходящем году партия стала ещё активнее работать с населением. Единороссы приняли почти 20 тысяч обращений жителей Алтайского края, 40% из них удалось решить положительно.

Большая работа шла и в направлении поддержки специальной военной операции. С первых дней СВО партия помогает жителям Донбасса и военнослужащим. В народные республики из региона ушло почти 100 тонн гуманитарного груза: одежда, обмундирование, еда. Партия поддерживает семьи мобилизованных из Алтайского края в сотрудничестве с Минсоцзащиты. Уже удалось помочь десяткам семей в приобретении дров и угля, решении бытовых вопросов.

Напомним, в «Единой России» в Алтайском крае состоит более 30 тысяч членов, ещё 20 тысяч человек — сторонники партии.