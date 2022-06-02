Партия ЕР запустила проект «Качество детства»

Партия «Единая Россия» запустила проект «Качество детства» для оценки качества работы регионов по просемейному блоку народной программы. В нём будут описаны все направления и формы защиты детей и семей с детьми.

Об этом сообщила на сайте партии «Единая Россия» ER.ru, председатель комиссии по защите материнства, детства и поддержке семьи, замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на приёме по вопросам материнства и детства 1 июня, который она провела вместе с председателем партии Дмитрием Медведевым.

Выстраивание системы мер поддержки семей с детьми — приоритет народной программы «Единой России». Несмотря на введение санкций, продолжают появляться новые форматы поддержки. Это, например, выплаты на детей от 8 до 17 лет, расширение программы материнского капитала с его индексацией, сохранение социальных выплат по потере кормильца подросткам при подработке в каникулы.

Также с 1 июня будут проиндексированы пособия: например, ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте до 3 лет, выплата малообеспеченным семьям на детей от 3 до 17 лет. Увеличение затронет порядка 15 млн россиян.

Кроме этого, социальные выплаты с 1 мая будут защищены от списаний за долги без согласия заёмщика.

С 2022 года увеличен размер материнского капитала. Также по инициативе партии справедливое право на маткапитал получили отцы, одиноко воспитывающие второго, третьего ребёнка или последующих детей.

Для повышения доступности детского отдыха и оздоровления по предложению партии была перезапущена программа возврата половины стоимости путёвок в детские лагеря. Также партия выступила за запрет на перепрофилирование детских лагерей.

Продолжается программа капремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения в регионах. Для помощи семьям партия также планирует запустить семейные многофункциональные центры в восьми регионах страны.

С начала специальной военной операции «Единая Россия» в рамках гуманитарной миссии помогает в решении вопросов детей, которые были эвакуированы из Донбасса или находятся на освобождённых территориях. Работа по помощи в решении вопросов жителей, в частности семей с детьми из ЛДНР, помощь в налаживании мирной жизни — задача «Единой России», подчеркнул председатель партии.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко также прокомментировал инициативу партии.

«Семьи с детьми в Алтайском крае получают целый ряд выплат из бюджета региона. Например, малообеспеченным семьям при рождении первого ребёнка полагается ежемесячное пособие, студенческой семье — единовременная выплата. Из федерального бюджета в 2022 году наши семьи при рождении первого ребёнка получают ежемесячную выплату в размере 11 524 рублей, что соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в Алтайском крае на этот год», — отметил он.

Как и в других регионах, разнообразными мерами поддержки, принятыми на федеральном уровне, пользуются многодетные семьи, матери-одиночки, усыновители. Но есть и региональные особенности.