Партия «Новые люди» открыла общественную приёмную в Барнауле

Общественная приёмная Алтайского регионального отделения партии «Новые люди» открылась в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба НЛ.

«Работа любой партии должна начинаться с диалога с людьми, с этой целью мы и открываем общественную приёмную. Мы приглашаем барнаульцев обращаться к нам не только с личными вопросами, но и с предложениями по развитию города и района», — рассказал руководитель регионального отделения партии Никита Федюнин.

Раньше партия уже работала с обращениями, но принимала их по телефону или электронной почте. По словам представителей партии, офлайн-приёмная позволит больше обсуждать с горожанами текущую социально-экономическую повестку и формировать конкретные предложения по решению проблем населения.

Приёмная работает по адресу: Барнаул, улица Молодёжная, 4, с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00. Обратиться в приёмную можно также по телефону +7 (913) 2427677.

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 22 августа 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

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