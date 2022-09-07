Партия «Новые люди» подвела итоги работы в Алтайском крае за полтора года

Актив и сторонники партии «Новые люди» занимаются решением реальных проблем барнаульцев. Они обработали уже около 300 обращений.

Экология

«Новые люди» провели 60 субботников, высадили 13 тыс. саженцев сосны, а также регулярно организовывали рейды чистоты по остановкам.

Благоустройство

После долгих и сложных переговоров с властью удалось отстоять парк за торговым центром «Европа», где планировали очередную застройку. Также партийные лидеры привлекли внимание мэрии к свалкам в черте города: провели «мусорный» пикет, подготовили ряд видеороликов о заброшенных зелёных зонах.

Социальное направление

Волонтёры «Новых людей» боролись с гололёдом на улицах, проверяли качество воды на пляжах. Проводили сбор помощи для беженцев, пять ярмарок по обмену вещами, передали более 100 кг корма приюту для животных.

Досуг

Волонтёры провели более 50 праздничных и 100 спортивных мероприятий, открыли семь коворкинг-площадок.

Образование и бизнес

В рамках образовательных проектов партии азам бизнеса обучили 60 студентов, 712 школьников посетили интерактивные уроки. Разработали 100 бизнес-идей.

Программа «Новых людей» находит поддержку у горожан, партийные инициативы вносят позитивные изменения в жизнь Барнаула. За полтора года партия сделала первый важный шаг. И готова сделать ещё много полезных дел. А также продолжать отрабатывать запросы граждан, потому что для партии люди важнее.

Изготовитель: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», 656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодёжная, д. 4, ИНН 2225212061. Заказчик: избирательное объединение «Региональное отделение в Алтайском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». Дата выпуска: 7 сентября 2022 г., тираж 1 экз. Изготовлено на собственном оборудовании избирательного объединения без финансовых затрат.

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