ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы

ПАСЕ практически единогласно проголосовала за выход России из Совета Европы. Об этом сказано в заключении ассамблеи.

Кабинету министров порекомендовали попросить Россию выйти из состава организации, а если сторона откажется сделать это, то как можно скорее рассмотреть дату, с которой страна перестанет быть участником ассамблеи.

216 представителей ПАСЕ проголосовали за эту инициативу. Трое воздержались.

Ранее о выходе России из Совета Европы заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, который обвинил в «разрыве диалога» страны НАТО.

Вместе с выходом из организации Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.