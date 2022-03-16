ПАСЕ проголосовала за выход России из Совета Европы
Кабинету министров порекомендовали попросить Россию сделать это самостоятельно, но МИД РФ объявил о выходе раньше
ПАСЕ практически единогласно проголосовала за выход России из Совета Европы. Об этом сказано в заключении ассамблеи.
Кабинету министров порекомендовали попросить Россию выйти из состава организации, а если сторона откажется сделать это, то как можно скорее рассмотреть дату, с которой страна перестанет быть участником ассамблеи.
216 представителей ПАСЕ проголосовали за эту инициативу. Трое воздержались.
Ранее о выходе России из Совета Европы заявил вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, который обвинил в «разрыве диалога» страны НАТО.
Вместе с выходом из организации Россия денонсирует Европейскую конвенцию по правам человека.