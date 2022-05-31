Патрушев: Польша переходит к захвату территорий на западе Украины

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что Польша переходит к захвату территорий на западе Украины. Как сообщает ТАСС, подтверждением этому стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его слова о том, что в скором времени граница между Украиной и Польшей исчезнет.

«Так называемые западные партнеры киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах», — подчеркнул Патрушев.

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Политика Медведев предложил противникам спецоперации ехать к немцам как можно скорее

Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что в планы Польши входит ползучая экспансия на Украину. При этом увязка с российской спецоперацией — это не более чем предлог.