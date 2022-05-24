Патрушев: Россия не гонится за сроками спецоперации на Украине

Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции, потому что важно полностью искоренить украинский нацизм. Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в беседе с газетой «Аргументы и факты».

«Нацизм нужно либо искоренять на сто процентов, либо он поднимет голову уже через несколько лет, причём в ещё более уродливой форме», — заявил он.

Секретарь Совбеза отметил, что задача денацификации Украины станет «понятна, если вспомнить историю». Он напомнил, что в ходе Потсдамской конференции СССР, США и Англия подписали соглашение об искоренении германского милитаризма и нацизма. Под денацификацией подразумевался целый ряд мер — в том числе отмена законов, которые легализуют дискриминацию на основе расы, национальности, языка, религии, политических убеждений.

«Наша страна ставила такие цели в 1945 году, ставим эти же цели и сейчас, освобождая Украину от неонацизма... Однако тогда вместе с нами были Англия и США. Сегодня же эти страны заняли иную позицию, поддерживая нацизм и агрессивно действуя в отношении большинства стран мира», — добавил он.