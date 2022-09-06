Пенсионер-комросс через суд снял с бийских выборов двух известных самовыдвиженцев

Кандидат на выборах в Бийскую гордуму от «Коммунистов России» (КПКР) 71-летний пенсионер Александр Фёдорович Попов накануне выиграл сразу два дела, связанных со снятием своих соперников по выборам в БГД. Суд удовлетворил иски в отношении самовыдвиженцев. Один из них — в прошлом глава Бийского района Евгений Якуба, второй — почти полный тёзка истца — Александр Вячеславович Попов. Информация размещена в картотеке Бийского горсуда.

Судя по материалам дела, комросс Попов обратил внимание, что его соперники по округу использовали нелицензионный шрифт в своих агитматериалах. Суд согласился с этими доводами и отменил регистрацию кандидатов на выборах в гордуму. О реакции Якубы и Попова на этот вердикт ничего неизвестно, вероятнее всего, они попробуют обжаловать решение в краевом суде. Это необходимо сделать до 11 сентября — единого дня голосования.

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Напомним, с именем Евгения Якубы связано несколько скандальных историй. Так, его лишили ряда дипломов о высшем образовании. Речь идёт о Сибирском институте управления алтайского филиала РАНХиГС, Сибирском университете потребительской кооперации и Белокурихинском филиале АлтГУ. По мнению суда, все эти «корочки» Якуба получил незаконно.

Евгений Якуба пытался стать депутатом Бийской гордумы ещё в 2017 году. Тогда его сначала зарегистрировал избирком в качестве кандидата, однако затем по решению суда он был исключён из списка претендентов.

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Александр Вячеславович Попов в 2021 году баллотировался в АКЗС по одному из округов, расположенных в Бийске. Долгое время в ходе подсчёта голосов он лидировал, однако на финише всё же уступил действующему парламентарию Татьяне Ильюченко. Отставание составило 0,73%, или 122 голоса.

Примечательна и биография Попова. В ней целый букет судимостей. В частности, он привлекался за кражу, «неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Также на его счету подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков. Именно одна из судимостей год назад дала повод избиркому снять Попова с выборов АКЗС. Это произошло буквально за несколько дней до начала голосования. Однако через сутки кандидат был восстановлен.

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Между тем в Бийске уже шесть дней идёт досрочное голосование на выборах в гордуму. Оно стартовало ещё 31 августа. По данным amic.ru, несмотря на не самую большую явку, были и те избиратели, кто уже успел отдать свои голоса за кандидатов по двухмандатному округу № 2. Здесь, кроме двух Поповых и Якубы, представлены ещё восемь претендентов. Среди них — Вероника Васильева (КПКР), Алиса Вилисова и Александр Третьяков (оба — КПРФ), Сергей Ковязин и Валерий Юрьев (оба — «Единая Россия»), Максим Офкин и Антон Якуба (оба — «Справедливая Россия — За правду»), Николай Кочуров (ЛДПР). Два соискателя, которые наберут наибольшее число голосов в округе, станут депутатами Бийской гордумы.

Показательно, что именно этот округ стал одним из самых богатых в Бийске на кандидатов-двойников или однофамильцев. Amic.ru подробно писал об этом.

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Примечательно, что и сам «жалобщик» комросс Попов оказался далеко не безгрешен. Так, из справочной информации о кандидате, размещённой на избирательных участках, следует, что Попов не указал в своей предвыборной декларации недвижимость площадью 33 кв. м, находящуюся в совместной собственности. О чём идёт речь, не уточняется, предположительно, это квартира. Между тем больше в собственности у комросса нет ни квартир, ни земельных участков, ни ценных бумаг, ни банковских вкладов, ни транспортных средств. А доходы у пенсионера за 2021 год и вовсе отсутствуют.

Вчерашнее решение бийского суда оставляет несколько вопросов. Самый главный из них: если вердикт о снятии кандидатов поддержит и суд второй инстанции, как быть с бюллетенями избирателей, которые уже проголосовали досрочно? По всей видимости, их могут признать недействительными. Потенциально это в дальнейшем создаст риски для отмены итогов голосования по округу в целом.

Amic.ru обратился в крайизбирком за комментарием на данный счёт.