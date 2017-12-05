Пентагон назвал освобождение Сирии от террористов заслугой США и коалиции

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В Пентагоне заявили, что скорое освобождение Сирии от боевиков "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в России) - это заслуга США. При этом в сообщении подчеркивается, что российская и сирийская стороны "не продемонстрировали серьезного подхода или обязательств по разгрому боевиков", пишет RT.

"Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьёзного подхода или обязательств по разгрому ИГ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ", - заявили в Пентагоне, подчеркнув, что большая часть территории в Ираке и Сирии была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и партнеров.

Также там отметили, что коалиция "продолжит операции в Сирии в поддержку местных сил на местах, чтобы завершить разгром террористов и стабилизировать освобожденную территорию".

"А это, в свою очередь, позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещённым лицам вернуться в свои дома", — цитирует издание слова представителя ведомства Эрика Пэха.

Подчеркивается, что в Пентагоне также не стали комментировать сообщение Минобороны РФ о скором освобождении от боевиков территории Сирии к востоку от реки Евфрат.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич позднее посоветовал представителю Пентагона перед заявлениями о роли Штатов в освобождении Сирии от терроризма "полистать учебник по элементарной логике", добавляет РИА "Новости".

"Если послушать представителя Пентагона, то выходит, что коалиция, возглавляемая США, освобождая территорию Сирии от ИГ*, затем передает ее под контроль правительственных сил Башара Асада [президента САР - ред.], которого считает своим злейшим врагом. Понятно, что такого не может быть в принципе. Но сегодня почти 98% территории страны контролируют именно правительственные войска", — цитирует агентство слова Клинцевича.