Переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН начались в Стамбуле

В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросам зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкие власти не раскрывают место проведения встречи. Она проходит в закрытом режиме.

Источники ранее отмечали, что на переговоры возлагаются большие надежды, поскольку на них будут учитываться как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

В ООН ранее неоднократно озвучивали опасения по поводу того, что дефицит зерна может привести к продовольственному кризису.