Переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН начались в Стамбуле
Власти Турции не раскрывают место проведения встречи и отмечают, что она пройдет в закрытом режиме
13 июля 2022, 19:15, Илья Звягинцев
В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросам зерна. Об этом сообщает РИА Новости.
Турецкие власти не раскрывают место проведения встречи. Она проходит в закрытом режиме.
Источники ранее отмечали, что на переговоры возлагаются большие надежды, поскольку на них будут учитываться как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
В ООН ранее неоднократно озвучивали опасения по поводу того, что дефицит зерна может привести к продовольственному кризису.
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