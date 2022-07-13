Переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН начались в Стамбуле

Власти Турции не раскрывают место проведения встречи и отмечают, что она пройдет в закрытом режиме

13 июля 2022, 19:15, Илья Звягинцев

В Стамбуле начались переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по вопросам зерна. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкие власти не раскрывают место проведения встречи. Она проходит в закрытом режиме.

Источники ранее отмечали, что на переговоры возлагаются большие надежды, поскольку на них будут учитываться как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.

В ООН ранее неоднократно озвучивали опасения по поводу того, что дефицит зерна может привести к продовольственному кризису.

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