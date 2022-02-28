Переговоры, которых ждал весь мир. Главные события пятого дня спецоперации на Украине

“Ядерная триада” России по приказу Владимира Путина приступила к боевому дежурству, Евросоюз и РФ закрывают небо друг для друга, Центробанк в связи санкциями повышает ключевую ставку сразу до 20%, “чтобы защитить сбережения граждан”, а в это время в Гомеле идут переговоры Украины и России, которых ждал весь мир. Рассказываем самые главные события 28 февраля, связанные со спецоперацией на Украине.

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Переговоры Украины и России

Пожалуй, самое главное событие сегодняшнего дня — то, что Украина и Россия всё-таки сели за стол переговоров. Как пишет РБК, они проходят прямо сейчас в Гомельской области Белоруссии. На момент публикации материала подробности ещё неизвестны. Но глава российской делегации Владимир Мединский перед началом мероприятия сообщил, что позиция российской стороны для предстоящей встречи сформирована, и она готова вести переговоры столько, сколько потребуется.

Советник главы офиса Зеленского Арестович же заявил, что Киев требует на переговорах вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Как пишет РБК, эту информацию подтвердили в офисе президента Украины. Ранее офис президента Украины заявлял, что его главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск.

“Ядерная триада” России начала боевое дежурство

РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, пишет РИА Новости. Об этом президенту Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В соответствии с приказом президента, дежурные смены пунктов управления ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.

Вступление Украины в ЕС под вопросом

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении страны к Евросоюзу “по новой специальной процедуре”.

Однако глава МИД ФРГ сообщил, что это нельзя осуществить за несколько месяцев. А в Еврокомиссии заявили, что Украина официально не запрашивала вступления в ЕС.

Минобороны РФ признало потери

Впервые с начала военной операции Минобороны РФ признало, что среди российских солдат есть раненые и погибшие. Однако точное число потерь не назвали.

Как пишет РИА Новости, в Минобороны лишь отметили, что наши потери многократно “меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил”.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило о “немногих” захваченных российских военнослужащих на Украине.

При этом в ведомстве заявили, что фиксируют “всех украинских нацистов”, причастных к издевательствам над российскими военными.

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В военной операции срочники не участвуют

В военной операции от российских ВС участвуют только офицеры и контрактники, заявили в Минобороны РФ во время очередного брифинга вечером 28 февраля, посвящённого ситуации в Донбассе. Что ещё было сказано:

— РФ не начинала военные действия на Украине, она их завершает.

— Восемь лет в Донбассе шло планомерное уничтожение жителей. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек и сотни детей. Этому было необходимо положить конец.

— Блокирование Мариуполя завершается.

— Населённые пункты, перешедшие под контроль российских ВС, продолжают жить в обычном режиме.

— Российские подразделения в ходе спецоперации взяли под контроль города Бердянск и Энергодар.

— Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.

Небо под запретом

В ответ на санкции запада Россия закрыла небо для 36 стран. Их полный список:

Страны Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.

Страны, не входящие в Евросоюз: Албания, Ангилья, Великобритания, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.

В Росавиации также сообщили, что совместно с МИД и Ростуризмом организуют вывоз россиян из европейских стран домой. График составят после уточнения требуемых объёмов перевозки.

О возникших проблемах граждане РФ могут сообщить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 08:00 до 20:00 мск).

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Вопрос дня Какие страны отменили авиасообщение с Россией и закрыли для нее воздушное пространство?

Банк России повысил ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых. Регулятор заявил, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.

Также ЦБ РФ объявил послабления по кредитам из-за санкций. В частности он рекомендовал банкам реструктурировать долг, не назначать пени и штрафы, если финансовое положение заёмщика ухудшилось из-за санкций. Кроме того, разрешил банкам не увеличивать резервы по кредиту, если финансовое положение заёмщика ухудшилось из-за санкций.

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Экономика ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 20%

Российские банки уже объявили, что не будут менять условия по ранее выданным кредитам.

Например, ВТБ напомнил, что все условия ранее выданных кредитов, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами.

О новых санкциях

Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам операции с Банком России, ФНБ и Минфином России.

Грузия отказалась присоединяться к санкциям против РФ. Причина — “прагматические соображения”.

Власти РФ пообещали смягчить последствия санкций для россиян

Премьер-министр России Мишустин заверил, что правительство страны подготовило и уже скоро представит план поддержки экономики для смягчения последствий санкций.

“Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей в части движения денежных средств и в части развития проектов по замещению импортных комплектующих. Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно и эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы”, — заявил премьер-министр.

А Силуанов подчеркнул, что государство выполнит все социальные обязательства в полном объёме.

Минфин России пообещал, что при необходимости будут приняты меры по докапитализации банков.

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Экономика Набиуллина рассказала о системе, которая заменит SWIFT внутри России

Российские власти планируют заменить внутри страны SWIFT на систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в обращении по итогам совета директоров Центробанка, сообщает ТАСС.

Также Набиуллина сообщила, что к СПФС могут присоединяться участники из-за границы. По её словам, система обрабатывает весь внутрироссийский трафик, поэтому карты “санкционных” банков будут работать внутри страны в обычном режиме.