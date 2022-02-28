Переговоры, которых ждал весь мир. Главные события пятого дня спецоперации на Украине
“Ядерная триада” России приступила к боевому дежурству, а Евросоюз не торопится принять к себе Украину
“Ядерная триада” России по приказу Владимира Путина приступила к боевому дежурству, Евросоюз и РФ закрывают небо друг для друга, Центробанк в связи санкциями повышает ключевую ставку сразу до 20%, “чтобы защитить сбережения граждан”, а в это время в Гомеле идут переговоры Украины и России, которых ждал весь мир. Рассказываем самые главные события 28 февраля, связанные со спецоперацией на Украине.
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Переговоры Украины и России
Пожалуй, самое главное событие сегодняшнего дня — то, что Украина и Россия всё-таки сели за стол переговоров. Как пишет РБК, они проходят прямо сейчас в Гомельской области Белоруссии. На момент публикации материала подробности ещё неизвестны. Но глава российской делегации Владимир Мединский перед началом мероприятия сообщил, что позиция российской стороны для предстоящей встречи сформирована, и она готова вести переговоры столько, сколько потребуется.
Советник главы офиса Зеленского Арестович же заявил, что Киев требует на переговорах вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Как пишет РБК, эту информацию подтвердили в офисе президента Украины. Ранее офис президента Украины заявлял, что его главной целью переговоров с Россией является немедленное прекращение огня и вывод российских войск.
“Ядерная триада” России начала боевое дежурство
РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом, пишет РИА Новости. Об этом президенту Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
В соответствии с приказом президента, дежурные смены пунктов управления ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
Вступление Украины в ЕС под вопросом
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении страны к Евросоюзу “по новой специальной процедуре”.
Однако глава МИД ФРГ сообщил, что это нельзя осуществить за несколько месяцев. А в Еврокомиссии заявили, что Украина официально не запрашивала вступления в ЕС.
Минобороны РФ признало потери
Впервые с начала военной операции Минобороны РФ признало, что среди российских солдат есть раненые и погибшие. Однако точное число потерь не назвали.
Как пишет РИА Новости, в Минобороны лишь отметили, что наши потери многократно “меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооружённых сил”.
Кроме того, Минобороны РФ сообщило о “немногих” захваченных российских военнослужащих на Украине.
При этом в ведомстве заявили, что фиксируют “всех украинских нацистов”, причастных к издевательствам над российскими военными.
В военной операции срочники не участвуют
В военной операции от российских ВС участвуют только офицеры и контрактники, заявили в Минобороны РФ во время очередного брифинга вечером 28 февраля, посвящённого ситуации в Донбассе. Что ещё было сказано:
— РФ не начинала военные действия на Украине, она их завершает.
— Восемь лет в Донбассе шло планомерное уничтожение жителей. В ходе этой войны погибло более 14 тысяч человек и сотни детей. Этому было необходимо положить конец.
— Блокирование Мариуполя завершается.
— Населённые пункты, перешедшие под контроль российских ВС, продолжают жить в обычном режиме.
— Российские подразделения в ходе спецоперации взяли под контроль города Бердянск и Энергодар.
— Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
Небо под запретом
В ответ на санкции запада Россия закрыла небо для 36 стран. Их полный список:
Страны Евросоюза: Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Эстония.
Страны, не входящие в Евросоюз: Албания, Ангилья, Великобритания, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Джерси, Канада, Норвегия.
В Росавиации также сообщили, что совместно с МИД и Ростуризмом организуют вывоз россиян из европейских стран домой. График составят после уточнения требуемых объёмов перевозки.
О возникших проблемах граждане РФ могут сообщить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45 или на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11 (с 08:00 до 20:00 мск).
Какие страны отменили авиасообщение с Россией и закрыли для нее воздушное пространство?
Банк России повысил ключевую ставку
Банк России повысил ключевую ставку сразу до 20% годовых. Регулятор заявил, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценивания.
Также ЦБ РФ объявил послабления по кредитам из-за санкций. В частности он рекомендовал банкам реструктурировать долг, не назначать пени и штрафы, если финансовое положение заёмщика ухудшилось из-за санкций. Кроме того, разрешил банкам не увеличивать резервы по кредиту, если финансовое положение заёмщика ухудшилось из-за санкций.
Российские банки уже объявили, что не будут менять условия по ранее выданным кредитам.
Например, ВТБ напомнил, что все условия ранее выданных кредитов, в том числе процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами.
О новых санкциях
Минфин США запретил американским физическим и юридическим лицам операции с Банком России, ФНБ и Минфином России.
Грузия отказалась присоединяться к санкциям против РФ. Причина — “прагматические соображения”.
Власти РФ пообещали смягчить последствия санкций для россиян
Премьер-министр России Мишустин заверил, что правительство страны подготовило и уже скоро представит план поддержки экономики для смягчения последствий санкций.
“Мы готовились и принимали целый ряд решений, чтобы максимально смягчить последствия и для экономики, и для людей в части движения денежных средств и в части развития проектов по замещению импортных комплектующих. Важно сейчас оперативно реагировать на изменения, действовать активно и эффективно, без сбоев и выполнять все необходимые планы”, — заявил премьер-министр.
А Силуанов подчеркнул, что государство выполнит все социальные обязательства в полном объёме.
Минфин России пообещал, что при необходимости будут приняты меры по докапитализации банков.
Российские власти планируют заменить внутри страны SWIFT на систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в обращении по итогам совета директоров Центробанка, сообщает ТАСС.
Также Набиуллина сообщила, что к СПФС могут присоединяться участники из-за границы. По её словам, система обрабатывает весь внутрироссийский трафик, поэтому карты “санкционных” банков будут работать внутри страны в обычном режиме.