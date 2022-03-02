Переговоры между Россией и Украиной состоятся сегодня вечером

Российская делегация выехала на переговоры с Украиной, которые пройдут на территории Белоруссии. Как сообщает РИА Новости, встреча должна состояться сегодня вечером.

Накануне близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал, что второй раунд российско-украинских переговоров может пройти 2 марта на территории Белоруссии недалеко от границы с Польшей. Информация о точном времени переговоров не сообщалась.