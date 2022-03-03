Первая бригада волонтёров-медиков ЕР поехала в Донбасс

Помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик является одним из главных направлений волонтёрской работы «Единой России» в условиях проведения операции на Украине, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии. Об этом сообщает официальный сайт партии «Единая Россия» ER.ru.

«Необходимо помогать Донбассу не только продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, но и стройматериалами для восстановления разрушенной инфраструктуры. Наши волонтёры с первых дней встречают беженцев на границе, обеспечивают их всем необходимым в ПВР, которые были развернуты в 15 российских регионах. Ребята занимаются распределением гуманитарной помощи. Хочу ещё раз всем, кто участвует в этой работе, сказать огромное спасибо», — сказал он.

Андрей Турчак напомнил, что накануне в Донбасс направилась первая бригада врачей для оказания медпомощи местным жителям.

«В ближайшие дни сформируем несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты. Они будут оказывать медицинскую помощь не на передовой, а заниматься работой в республиканских больницах», — добавил Андрей Турчак.

Отдельно он остановился на работе «Единой России» по поддержке людей и бизнеса в условиях санкций. Для минимизации последствий агрессивной экономической политики Запада в отношении нашей страны будет развёрнут весь потенциал системообразующих отраслей. К работе над пакетом мер в составе правительственной комиссии привлечены представители партии — вице-спикер Госдумы Александр Жуков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлёв.

«Мы готовы в любой момент встретить жителей Донбасса в Алтайском крае и сделать всё возможное, чтобы здесь они ни в чём не нуждались. Помимо элементарных вещей, людям может потребоваться помощь в оформлении документов, какие-то консультации. К этой работе готова подключиться региональная общественная приёмная партии. Сейчас туда обращаются жители края, готовые помочь беженцам вещами.

Пока этого не требуется, поэтому сотрудники приёмной информируют людей о возможности пожертвовать деньги. Накануне региональное отделение партии запустило сбор денежных средств в помощь жителям Донбасса. Рассчитываем, что на этот призыв в первую очередь откликнутся наши однопартийцы, а вместе с ними руку помощи вынужденным переселенцам протянут и другие жители Алтайского края», — рассказала председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодёжной политике, координатор волонтёрского направления регионального отделения «Единой России» Татьяна Ильюченко.

Также в соответствии с новыми задачами будет переформатирована народная программа «Единой России», об этом сообщил Андрей Турчак.

«В первую очередь акцент нужно сделать на субъектах малого и среднего бизнеса. Прошу максимально эффективно коммуникации выстроить по работе над правительственными законопроектами. Центральный исполком „Единой России“ окажет нашим коллегам всевозможное содействие», — подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, «Единая Россия» с первого дня оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям Донбасса. 800 тонн собранной партии гуманитарной помощи от 24 региональных отделений уже распределены по пунктам временного размещения в Ростовской области. Около 500 тонн распределяют в соответствии с потребностями ещё 400 ПВР. Фуры с гуманитарным грузом для беженцев отправляются в регионы, где расположены ПВР, ежедневно. В них продукты питания, вода, предметы первой необходимости, бытовая химия, техника — всё, что требуется для жизнеобеспечения людей. Помимо этого, региональные отделения «Единой России» закупают игрушки, творческие материалы и книги для детей.

Кроме того, «Единая Россия» отправила первый отряд врачей в ЛНР для оказания медпомощи жителям, в ближайшее время в Донбасс прибудет бригада детских специалистов. Партия также направит волонтёров для оказания гуманитарной помощи Донецку и Луганску, поддержки служб жизнеобеспечения и жилищно-коммунального хозяйства в том, чтобы как можно быстрее восстановить разрушенную инфраструктуру.

Также партия решает проблему лекарственного обеспечения и беженцев, и жителей республик. Уже были доставлены более 30 коробок медикаментов и налажен вопрос организации бесперебойных поставок медицинских препаратов.