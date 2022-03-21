Песков исключил возможность прекращения огня на время переговоров РФ и Украины

Любая остановка спецоперации на Украине используется националистами для перегруппировки и продолжения атак на российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как сообщает РИА Новости, так представитель Кремля ответил на вопрос о возможном прекращении огня на время переговоров между РФ и Украиной.

«Нет. Дело в том, что любая остановка операции используется националистическими подразделениями для перегруппировки. Используется для того, чтобы продолжать атаки на российских военных... Так было неоднократно. Это усложняет процесс», — сказал Песков.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал её целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».