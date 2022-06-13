Песков назвал чрезвычайно важной речь Путина на грядущем ПМЭФ

Речь президента России Владимира Путина на грядущем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) будет чрезвычайно важной, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он отметил, что введённые против РФ санкции «бьют по ценам» на энергетику, продукты питания и так далее. Также видны «результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе».

«Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом. Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной», — цитирует Пескова ТАСС.

В интервью изданию представитель Кремля также назвал два неизменных приоритета Владимира Путина.