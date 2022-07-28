Песков назвал фейками информацию американских СМИ о потерях России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил расценивать как фейковую распространяемую американскими СМИ информацию о потерях среди российских военных во время специальной операции на Украине. Как сообщает РИА Новости, это является лишь публикацией в газете, а не официальными подсчетами американских властей.

«В наше время даже самые солидные газеты не гнушаются распространением всевозможных фейков. Это, к сожалению, практика, которая встречается все чаще и чаще», — заявил Песков.