Песков назвал Лондон оазисом для преступников
По его словам, в Англию в последние 20 лет уезжали все, кто наворовал денег в России
3 апреля 2022, 23:28, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон является оазисом для преступников. Мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, все, кто воровали деньги в последние 20 лет, уезжали в Лондон, чтобы скрыться от правосудия.
«Наворовал деньги — в Лондон — почёт и уважение, почётный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги», — сказал Песков.
По его словам, власти в Англии не собираются сотрудничать с российскими спецслужбами и выдавать преступников.
Он также вспомнил о том, что Россию «критиковали за Чечню» и не хотели слышать доводы российской стороны.
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