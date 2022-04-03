Песков назвал Лондон оазисом для преступников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лондон является оазисом для преступников. Мнением он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, все, кто воровали деньги в последние 20 лет, уезжали в Лондон, чтобы скрыться от правосудия.

«Наворовал деньги — в Лондон — почёт и уважение, почётный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги», — сказал Песков.

По его словам, власти в Англии не собираются сотрудничать с российскими спецслужбами и выдавать преступников.

Он также вспомнил о том, что Россию «критиковали за Чечню» и не хотели слышать доводы российской стороны.