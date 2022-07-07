Песков назвал нелюбовь Джонсона к России взаимной
Он выразил надежду на то, что к власти в Великобритании придут более компетентные люди
7 июля 2022, 18:32, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном уходе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своего поста. Его слова передает РИА Новости.
По словам Пескова, в Великобритании очень запутанная политическая система, при которой у власти может находиться человек, который не имеет поддержки. Пресс-секретарь предположил, что таким человеком и является Джонсон.
«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — сказал Песков.
Он также выразил надежду на то, что в Великобритании к власти придут более компетентные люди.
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