Песков назвал нелюбовь Джонсона к России взаимной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном уходе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со своего поста. Его слова передает РИА Новости.

По словам Пескова, в Великобритании очень запутанная политическая система, при которой у власти может находиться человек, который не имеет поддержки. Пресс-секретарь предположил, что таким человеком и является Джонсон.

«Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже», — сказал Песков.

Он также выразил надежду на то, что в Великобритании к власти придут более компетентные люди.