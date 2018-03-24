Песков назвал "полной чушью" слухи о вербовке Савченко Россией

Песков подчеркнул, что "Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины"

24 марта 2018, 19:04

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что якобы Надежда Савченко завербована российскими спецслужбами в тюрьме на территории РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мир 24".

Надежду Савченко арестовали на Украине до 20 мая

Надежду Савченко арестовали на Украине до 20 мая

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко - это глубоко внутреннее дело Украины", - отметил официальный представитель Кремля.

Кроме этого, пресс-секретарь президента поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Как ранее сообщало ИА "Амител", Надежда Савченко арестована на Украине на два месяца до 20 мая. Ее лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокуратуры  Украины предполагает, что  подозреваемая и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде и правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Для этих целей, по версии ведомства, подозреваемая намеревалась использовать оружие, в частности гранатометы и минометы.

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