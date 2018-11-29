Песков назвал темы переговоров Путина и Трампа

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США подтвердили встречу российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

На пресс-конференции у него спросили, как Кремль расценивает тот факт, что Вашингтон не подтвердил переговоры и что Трамп может отменить встречу в последний момент.

"Дело в том, что Вашингтон встречу подтвердил, поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос", — заявил Песков.

По его словам, разговор пройдет до закрытия саммита "большой двадцатки", поэтому временные рамки будут жесткими.

"Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться", — заявил он.

Также пресс-секретарь рассказал, какие темы будут затронуты на переговорах. В частности, это будут двусторонние отношения.

"Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двухсторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам. Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это, пожалуй, невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира", — приводит агентство слова Пескова.