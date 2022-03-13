Песков не исключил возможность встречи Путина и Зеленского
По словам пресс-секретаря, нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться
13 марта 2022, 18:32, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Заявление Песков сделал 13 марта.
«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», — сказал Песков «Интерфаксу».
Ранее в МИД Турции рассказали о том, что Владимир Путин в разговоре с президентом страны сказал о том, что он не против встречи с Зеленским.
Песков отметил, что на данный момент эта встреча не подкреплена никакими условиями.
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