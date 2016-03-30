Песков объяснил, почему Россия пропустит ядерный саммит в Вашингтоне

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что дефицит взаимодействия с партнерами в проработке повестки саммита по ядерной безопасности стал главной причиной отсутствия российской делегации в Вашингтоне. Об этом пишет Lenta.ru.

"Вопрос ядерной безопасности весьма актуален. Но вместе с тем в Москве считают, что проработка вопросов, связанных с ядерной безопасностью, требует общих и совместных усилий и взаимного учета интересов и позиций. Определенный дефицит взаимодействия в ходе предварительной проработки вопросов и тематики саммита мы испытывали. И поэтому в данном случае и не происходит участия российской стороны", — сказал пресс-секретарь.

Между тем в Америке заявили, что Россия "изолируют себя от обсуждения данных тем".

Напомним, саммит по ядерной безопасности пройдет в Вашингтоне с 31 марта по 1 апреля. На нем будут обсуждаться меры противодействия ядерному терроризму.