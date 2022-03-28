Песков объяснил поручение Путина об оплате газа рублями для стран Европы

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков разъяснил поручение президента Владимира Путина об оплате российского газа «недружественными» странами в рублях. Его слова приводит РИА Новости.

«Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени», — отметил Песков, добавив, что в настоящий момент прорабатываются все «модальности» дальнейших поставок.

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил, чтобы поставки газа в недружественные страны велись за рубли. При этом изменится лишь валюта транзакций — объёмы и порядок вычисления цены в контрактах останутся прежними.