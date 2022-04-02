Песков оценил отношения Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальными отношения лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как сообщает РИА Новости, представитель Кремля отметил, что главы государств понимают суть происходящего в странах друг друга.

«Я уверен, что за то, что сейчас происходит на Украине, у Александра Григорьевича сердце болит не меньше, чем у Владимира Владимировича. И друг друга они понимают. И те разногласия, которые у нас могут быть, они тоже понимают», — заключил Песков.

Он также подчеркнул, что оба президента нацелены на продолжение дружеского разговора, однако порой жёстко отстаивают на переговорах интересы своих стран. При этом Песков признался, что иногда Лукашенко и Путин говорят друг другу не совсем приятные вещи.