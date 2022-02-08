Песков опроверг информацию о сделке Путина и Макрона по Украине

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков опроверг информацию о “сделке” российского президента и главы Франции Эммануэля Макрона по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

“Москва и Париж не могли заключить никаких сделок. Это просто невозможно, потому что Франция является и членом ЕС, и председательствующей страной в ЕС. Франция является и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство. <...> Поэтому газета просто неверно написала”, — прокомментировал Песков.

Напомним, что Financial Times сообщала: президенты договорились не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск. Соглашение также может включать вывод российских сил из Белоруссии в феврале после завершения масштабных совместных учений, в которых участвует около 30 тысяч человек. Если эти пункты будут выполнены, то возможны новые переговоры по коллективной безопасности.