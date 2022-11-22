Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной
Ранее западные СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала президенту рамку возможного документа
22 ноября 2022, 20:58
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с опроверг информацию, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее западные СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину рамку возможного соглашения для прямых переговоров.
Песков отрицательно ответил на вопрос, поступало ли такое предложение.
«Нет», — сказал он.
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