Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной

Ранее западные СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала президенту рамку возможного документа

22 ноября 2022, 20:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с опроверг информацию, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину рамку возможного соглашения для прямых переговоров.

Песков отрицательно ответил на вопрос, поступало ли такое предложение.

«Нет», — сказал он.

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