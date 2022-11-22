Песков опроверг получение Путиным проектов мирного соглашения с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с опроверг информацию, что российскому лидеру Владимиру Путину перед саммитом G20 якобы был передан проект мирного соглашения с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее западные СМИ сообщили, что накануне встречи лидеров G20 одна из стран-посредниц передала Путину рамку возможного соглашения для прямых переговоров.

Песков отрицательно ответил на вопрос, поступало ли такое предложение.

«Нет», — сказал он.