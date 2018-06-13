Песков перечислил имена иностранных лидеров на открытии ЧМ-2018

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин встретится в четверг, 14 июня, в Москве с председателем президиума верховного народного собрания КНДР, а также рассказал, кто из иностранных лидеров посетит открытие чемпионата мира по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

"У нас будет президент республики Абхазия Хаджимба, президент Азербайджана Алиев, я уже назвал, Армения — Пашинян, президент Белоруссии — Лукашенко, Боливию назвал, президент Казахстана Назарбаев, президент Киргизии Жээнбеков. Председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам, который завтра будет иметь встречу с президентом Путиным", — цитирует агентство слова пресс-секретаря российского президента.

Кроме этого, Песков перечислил других гостей, которые посетят открытие ЧМ. Среди них главы Ливана, Молдовы, республики Панама, Парагвая, Руанды, Узбекистана, Южной Осетии, а также наследный принц Саудовской Аравии.

Представитель Кремля добавил, что этих гостей будет принимать на открытии глава государства вместе с руководителем ФИФА Джанни Инфантино.