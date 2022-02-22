Песков подтвердил, что заседание Совфеда по Донбассу показывали в записи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что трансляция заседания Совета безопасности по Донбассу велась не в прямом эфире. Как сообщает “Ъ”, он отметил, что рабочая встреча состоялась днём, а в трансляцию не вошли “определённые нюансы”.

“И всё-таки это заседание Совбеза, определённые нюансы не вошли в эфир. Вы знаете, что обычно заседание Совета безопасности транслируется в виде только выступлений главы государства. Никогда никакие другие выступления не показывались”, — заявил он.

Песков не уточнил, какие именно моменты не включили в трансляцию. “Необычен сам формат, потому что действительно это беспрецедентная открытость, но необходимость была продиктована экстраординарностью темы”, — отметил он.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин собрал заседание Совета безопасности страны по вопросу признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

После Путин во время обращения к россиянам заявил о признании независимости ДНР и ЛНР, а также подписал соответствующие указы в присутствии глав республик.