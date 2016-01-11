Песков: президент РФ не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности

Мюнхенская конференция по безопасности в 2016 году пройдет с 12 по 14 февраля.

11 января 2016, 18:10

Российский президент Владимир Путин не собирается в 2016 году ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

"В планах такой поездки нет", – сообщил он.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит каждый год в столице Баварии. В текущем году она состоится с 12 по 14 февраля. Последний раз Путин принимал в ней участие в 2007 году.

Regnum напоминает, что первая конференция прошла в 1962 году. До 1993 года она носила название "Конференция по военным вопросам" и проводилась под эгидой Христианско-социального союза. С 1998 года она финансируется немецким правительством.

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