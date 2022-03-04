Песков: «при всем желании» США сложно назвать партнерами РФ

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «при всём желании» США сейчас сложно назвать партнёрами РФ. Об этом пишет РИА Новости.

«И партнёрами сейчас сложно назвать собеседников при всём желании. Но в любом случае, каждый раз это хорошая возможность довести до собеседников нашу аргументацию и объяснить суть специальной военной операции, которая проводится на Украине», — пояснил Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос о том, не планируется ли в ближайшее время телефонный разговор президентов РФ и США — Владимира Путина и Джо Байдена.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Её целью он назвал демилитаризацию и денацификацию страны.