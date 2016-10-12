Песков прокомментировал информацию о своем назначении помощником президента
Пресс-секретарь президента назвал эти данные слухами и сравнил их с черной кошкой
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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слухи о своем назначении на должность помощника российского президента по международным вопросам вместо Юрия Ушакова, пишет РИА Новости.
"Не нужно искать черную кошку в темной комнате — ее там нет. Слухи, слухи — чистые слухи", — заявил Песков.
Также пресс-секретарь лидера РФ добавил, что ему и Ушакову нравится нынешняя работа, добавляет "Интерфакс". Песков отметил, что он является чиновником, которого назначил и уволит президент, а до тех пор "мы все работаем на своих местах".
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Песков может сменить Ушакова в должности помощника главы государства по международным вопросам. Издания связывали кадровые изменения с 70-летним юбилеем Ушакова в марте.