Песков прокомментировал обсуждение в Сети бренда куртки Путина

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что ему ничего не известно о публикациях, где говорится, что на отдыхе в Туве Владимир Путин был одет якобы в куртку американского бренда Abercrombie & Fitch, на которую наложили нашивку с логотипом марки "Армия России". Об этом пишет "РИА Новости".

"Ничего не известно. Ничего не могу вам сказать", — признался Песков в ответ на вопрос, знает ли он что-нибудь об этом.

Ранее в Twitter-аккаунте "Кремлевский пул РИА" появилась запись о том, что пользователи Сети "заподозрили, что Путин на отдыхе в Туве надел куртку Abercrombie & Fitch, на которую приклеили этикетку "Армия России". Отмечается, что глава государства уже надевал данную куртку в 2017 году, и тогда "российская марка даже дала скидку американцам". "Так что, всё может быть совсем наоборот", - сказано в сообщении.

Путин перед поездкой в Сибирь, как рассказал ранее представитель Кремля, провел субботу и воскресенье в Туве, где занимался природным туризмом. На размещенных в Сети снимках президент одет в наряд цвета хаки: футболку, брюки, куртку и шляпу.