Песков прокомментировал слухи об экстренном заявлении Путина

Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее Telegram-каналы написали, что Путин срочно едет в Кремль, и высказывали свои предположения о возможных причинах.

«Нет. Всё не так. Всё нормально», — сказал Песков, отвечая на вопрос, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.