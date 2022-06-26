Песков прокомментировал слухи об экстренном заявлении Путина
Ранее Telegram-каналы написали, что президент срочно едет в Кремль
26 июня 2022, 10:25
Президент РФ Владимир Путин не планирует сегодня ночью никаких экстренных совещаний, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Telegram-каналы написали, что Путин срочно едет в Кремль, и высказывали свои предположения о возможных причинах.
«Нет. Всё не так. Всё нормально», — сказал Песков, отвечая на вопрос, связан ли ночной визит Путина в Кремль с каким-либо экстренным совещанием.
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