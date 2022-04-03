Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введённые в отношении него санкции. Мнением он поделился в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

«Понимаете, я пресс-секретарь. Санкции против пресс-секретарей вводить — это тоже неправильно. Наверное, это так же ужасно, как вводить санкции против средств массовой информации, это чудовищно», — заявил Песков.

Он также отметил, что был удивлён своим попаданием в санкционные списки. Также Пескова удивил тот факт, что западные страны включили в санкционный список и президента России Владимира Путина. Такое, по словам Пескова, он видит впервые.