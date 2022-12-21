Песков: Путин выступит на коллегии Минобороны с важной и достаточно большой речью

Выступление президента России Владимира Путина на заседании коллегии Минобороны в эту среду, 21 декабря, будет важным и достаточно объемным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Мероприятие пройдет в здании Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве. Кроме президента на нем с докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу. Песков подчеркнул, что также будут «заключительные ремарки» президента.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что обращение Федеральному собранию президент огласит только в следующем году. Он не объяснил, с чем связан перенос этого мероприятия, отметив, что «незначительные передвижения» не влияют на факт оглашения послания.