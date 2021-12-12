Песков: Путин заявил Байдену, что российские войска никому не угрожают

Президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Джо Байдену, что российские войска никому не угрожают. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Песков рассказал, что Путин подчеркнул отсутствие угрозы со стороны российских войск, о которой Байден заявляет. Песков объяснил, что смысл сказанного в том, что речь идёт о территории России и о "Европе, которая является нашим общим домом", тогда как американцы находятся по ту сторону океана.

"Конечно, это нагнетание информационной напряжённости и так далее, это как раз делается с целью дальнейшей такой демонизации России и позиционирования России как некоей стороны потенциального агрессора", – подчеркнул пресс-секретарь.

Онлайн-саммит РФ и США состоялся 7 декабря в формате тет-а-тет. Переговоры прошли в закрытом режиме по защищённому каналу видеосвязи и длились порядка двух часов.