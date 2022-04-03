Песков рассказал, для чего нужно было переводить оплату за газ в рубли

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, почему нужно было переводить оплату газа в рубли. Его слова передаёт РИА Новости.

Песков согласился с версией журналиста о том, что это решение принималось не для того, чтобы «щёлкнуть кого-то поносу», а для того, чтобы у России не отняли доллары и евро.