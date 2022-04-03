Песков рассказал, для чего нужно было переводить оплату за газ в рубли
По словам представителя Кремля, решение принималось не для того, чтобы «щёлкнуть кого-то по носу»
3 апреля 2022, 19:28, Илья Звягинцев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, почему нужно было переводить оплату газа в рубли. Его слова передаёт РИА Новости.
Песков согласился с версией журналиста о том, что это решение принималось не для того, чтобы «щёлкнуть кого-то поносу», а для того, чтобы у России не отняли доллары и евро.
«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», — добавил Песков.
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