Песков рассказал, когда может пройти прямая линия с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, когда пройдёт прямая линия с Владимиром Путиным. Его слова передаёт РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что проведение прямой линии планируется после Петербургского экономического форума, однако точные даты пока не определены.

Ранее президент России Владимир Путин выступил на фестивале «Большая перемена». В ходе приветствия он заявил, что поддерживает идею создать единое детское и молодёжное движение в России для организации равной и интересной среды для развития и самореализации.