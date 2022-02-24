Песков рассказал о сроках и целях спецоперации в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная операция РФ по демилитаризации Украины имеет свои цели, и они должны быть достигнуты. Как пишет РИА Новости, представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о возможности досрочного прекращения операции.

Песков напомним, что цель России — нейтрализовать военный потенциал Киева.

“Это, безусловно, означает нейтрализацию военного потенциала, который за последнее время был изрядно подрощен, в том числе и благодаря активной деятельности зарубежных стран”, — сказал пресс-секретарь.

Отдельно он заявил, что российская сторона не говорит об “оккупации” украинских территорий, это слово неприменимо к её действиям. Он напомнил, что спецоперация имеет две задачи — демилитаризация и денацификация.

Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальный военной операции в Донбассе. В Минобороны РФ отметили, что действия войск не угрожают мирным жителям, а огонь по городам не ведётся. В ведомстве уточнили, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.